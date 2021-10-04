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Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты

Восьмое поражение в сезоне «Мариуполя»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:00
Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты Послесловие
Фото: shakhtar.com

В Украине уже позади треть сезона 2021/22.

10-й тур подарил нам много интересного, где главным матчем была встреча между «Динамо» и «Шахтером». Но обо всем по порядку.

Начался тур в пятницу встречей между «Мариуполем» и «Рухом».

Фото: ФК Рух
Игра получилась односторонней. «Рух» с первых минут завладел инициативой, которую не отпускал до конца встречи. Азовцы не выдержали уже в первом тайме.

Счет открыл Таллес, который добил мяч в ворота после удара от партера с сэйва голкипера. А чуть позже сам атаку решил завершить Климчук, забивший после сольного прохода.

Шикарный шанс довести счет до разгромного упустил Кондраков, не забивший с пары метров в пустые ворота. «Мариуполь» так и не создал за матч ни одной опасной атаки и справедливо проиграл.

Это поражение стало уже 8-м для азовцев в 10-ти турах. Команда является главным аутсайдером. «Рух» в свою очередь прервал серию из двух подряд поражений.

«Мариуполь» – «Рух» 0:2

Голы: Таллес 25, Климчук, 37

Субботний игровой день открывали «Колос» и «Черноморец».

Фото: ФК Черноморец
Одесситы значительно улучшили свое положение в УПЛ и получили хороший шанс на очки и в этой встрече, пока «Колос» продолжает штормить на старте сезона.

Впрочем, неплохое начало матча было омрачено обидным рикошетом в штрафной «Черноморца». Лысенко красиво пробил и попал прямо в угол, открыв счет.

«Черноморец» гола почти не заметил и продолжил атаковать. Это принесло свой результат и Смирный избежав офсайда сумел поразить ворота соперника пяткой.

Второй тайм прошел на встречных курсах, но чуть везения было на стороне хозяев. Реннан головой отправил мяч в ворота, хотя вратарь был близок, чтобы отразить удар.

«Черноморец» мог сравнивать счет и не раз. Впрочем, хорошую игру отметим Фесюна, который не раз спасал «Колос» от гола. Особенно вышли у него сэйвы от Авагимяна и Исаенко.

В итоге, «Колос» выстоял победу и набрал три очка. А вот «Черноморцу» должно быть обидно, ведь команда показывала хороший футбол.

«Колос» – «Черноморец» 2:1

Голы: Лысенко, 15, Реннан, 59 – Смирный, 29

«Львов» дома играл с «Днепром-1».

Фото: Днепр-1
Днепряне ожидаемо начали матч в роли фаворита и быстро смогли открыть счет. Довбик решил пробить с очень острого угла и к удивлению, не только болельщиков, но и вратаря соперника сумел поразить ворота.

«Львов» долго отходил от гола, да так, что едва не пропустил второй в конце первого тайма. Назаренко качнул защитника и мощно пробил, но правда по центру, где и ждал вратарь.

Картина не поменялась во втором тайме. Правда, гостям мешал тот же Довбик, который очень хотел оформить дубль. У него это не вышло и в конце матча днепрянам уже пришлось отбиваться.

Прощал гостей вначале Ременяк, пробив слабо в угол, а позже Эрнест, угодивший в штангу. В конце матча идеальный шанс упустил Русин. Форвард обыграл вратаря, но не попал в пустые ворота, на потеху зрителям.

«Днепру-1» хоть и сложно, но удалось набрать три очка. «Львов» будет искать свои шансы с другими командами.

«Львов» – «Днепр-1» 0:1

Гол: Довбик, 2

«Ворскла» дома играла против «Ингульца».

Фото: ФК Ворскла
Полтавчане набрали ход перед этой встречей и имели двухматчевую серию из побед. Получилось у них в этой встрече.

Свои намерения «Ворскла» показала уже на старте игры. Вначале Скляр простил соперника, пробив головой выше, а позже Кане угодил в руки голкиперу. После этого, «Ингулец» упустил свой лучший шанс в матче. Ситало вывели один на один с вратарем и тот не смог переиграть Ризныка.

Все голы пришлись на вторую половину, которую «Ингулец» провалил. А вот «Ворскла» свои шансы уже не упустила. Вначале дебютный гол за команду забил Ранхель, а к концу встречи дубль оформил Тилль. Причем оба мяча вышли очень красивыми. Завершал он все в одно касание.

По итогу, «Ворскла» одержала уверенную победу и закрепилась на третьей строчке таблицы. «Ингулец» вновь впал в череду неудач и будет искать выходы из них.

«Ворскла» – «Ингулец» 3:0

Голы: Ранхель, 66, Тилль, 77, 84

Воскресный день открывали «Верес» и «Александрия».

Фото: НК Верес
Игра получилась очень нервной. «Верес» завладел инициативой в начале встречи и в первом тайме упустил верный шанс. Пасич ворвался в штрафную, но мяч сорвался с ноги игрока.

«Александрия» ответила более опасной ситуацией. Бабогло выиграл борьбу на втором этаже и направил мяч головой в девятку, но Когут выручил команду.

Во втором тайме ситуация мало чем поменялась. Преимущество «Александрии» стало еще более серьезным. В конце матча гости дважды обязаны были забивать. Устименко вначале не реализовал выход один на один, а вот Ковалец с убойной позиции попал в перекладину.

В итоге, матч завершился вничью, которую вряд ли можно назвать успехом для одной из команд.

«Верес» – «Александрия» 0:0

«Заря» дома играла с «Десной».

Фото: ФК Заря
Этот матч мог стать центральным, если бы не встреча лидеров. Впрочем, «Заря» почти не оставила шансов сопернику и очень уверенно провела встречу.

Примечательно, как луганский коллектив умеет играть на классе. Без Тотовицкого «Десна» в атаке вообще выглядело плачевно, а вот «Заря» показала очередной матч с уймой моментов.

Самым активным игроком матча стал Артем Громов. На старте матча он заработал пенальти, однако Булеца обыграть вратаря не смог. Исправился Сергей чуть позже, когда с не очень удобной позиции поразил дальний угол ворот соперника.

Ну а дальше Громов раз за разом выходил на ударную позицию, но иногда складывалось впечатление, что футболист абсолютно не умеет работать с мячом.

Транжирить моменты «Заря» продолжила и во втором тайме. Впрочем, в одном из эпизодов Громов действительно сделал все классно. В одной из атак он обыграл двух защитников и закатил мяч в ворота.

Второй мяч также не разбудил «Десну», которая кроме навесов с фланга ничего не создала с игры. Как итог, поражение для них, а вот «Заря» поднялась уже на 4-е место.

«Заря» – «Десна» 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 69

В то же время играли «Металлист-1925» и «Минай».

Фото: Металлист-1925

Стартовая активность «Миная» не принесла результатов команде. А из интересного вспомним лишь очередное «хочу» пенальти от Селезнева.

«Металлист» к середине тайма перехватил инициативу, но вот пробить голкипера команде не удавалось. Шикарный момент упустил Ченбай, который расстреливал вратаря, но все же обыграть его не смог.

Продолжились атаки хозяев и во втором тайме, но они уже стали не столь опасными, да и банальными. Практически каждая из них завершалась навесом, но в одном эпизоде это сработало. Месхи сбил в штрафной Ременюка и рефери указал на «точку». Габелок приговор реализовал.

«Минай» бросился в атаку и имел шанс взять ничью. Кулиев оказался в штрафной и мог забить с разворота, но пробил точно в голкипера.

В итоге, харьковчане выиграли второй подряд матч, а у «Миная» третье поражение кряду. Пока отставка Кобина не сильно изменила ситуацию.

«Металлист-1925» – Минай» 1:0

Гол: Габелок, 72

На завершение «Динамо» играло против «Шахтера».

Фото: shakhtar.com
Матч обещал быть жарким, особенно после игры за Суперкубок Украины, но таким не вышел. Команды боялись рисковать и ошибиться.

Самые опасные моменты получились в первом тайме. На старте матча «Динамо» провело быструю контратаку и де Пена угодил в ближнюю для себя штангу, немного удивив Пятова. В ответе Марлос опасно пробил и едва не закрутил мяч в дальний угол.

Можно вспомнить и полумоменты у «Шахтера», где Бущану приходилось вытягиваться за мячом. У «Динамо» вспомним момент у Цыганкова в начале второй половины матча, но обыграть Пятова в ближнем бою не удалось.

Очень много били команды издали. Впрочем, удары от Шапаренко и Сидорчука у «Динамо» не выходили, ну а «Шахтер» этими ударами почти не тревожил Бущана.

В итоге, финальные нули на табло, которые, наверное, больше на пользу «Динамо». Ведь отрыв от «Шахтера» в три очка сохранился.

«Динамо» – «Шахтер» 0:0

Лучший тренер тура: Юрий Максимов («Ворскла»)

Лучший игрок тура: Оливье Тилль («Ворскла»).

Таблица УПЛ после 10 туров:


Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Александрия Десна Ворскла СК Днепр-1 ФК Львов Верес Рух Колос Мариуполь Металлист 1925 Ингулец Черноморец Минай

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