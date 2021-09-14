Итоги 7 тура УПЛ. Первая победа «Мариуполя», лидеры идут без потерь

«Ворскла» упустила преимущество над «Десной»

Послесловие

Фото: ФК Мариуполь

В УПЛ завершился 7-й тур Премьер-лиги, подаривший нам интересные результаты. На этот раз громких сенсаций не случилось, однако есть и первые победы команд в сезоне, а также неплохие камбэки.

Открывал тур матч в пятницу между «Александрией» и «Ингульцом».

Фото: fco.com.ua

Гости активно начали встречу и даже могли открыть счет, однако Ситало с хорошей позиции пробил выше ворот. А вот к середине первого тайма инициативу перехватила «Александрия» и до конца матча ее не упускала.

Удар головой Одарюка после навеса от Третьякова пришелся рядом со штангой, а с ударом Мирошниченко справился Гальчук. После перерыва картина не поменялась и «Александрия» смогла забить быстрый гол. Гринь получил хороший пас из глубины, вышел один на один и забил свой первый за три года гол в УПЛ.

Казалось, «Ингулец» должен проснуться, но «Александрия» уже игру не отпустила. Спинелли лишь чуть не хватило, чтобы замкнуть прострел от партнера, а в конце матча рефери и во все мог назначить пенальти, но делать этого не стал.

В итоге, «Александрия» продлила свою беспроигрышную серию и вышла на третье место в таблице. «Ингулец» после двух побед подряд вновь должен прийти в себя.

«Александрия» – «Ингулец» 1:0

Гол: Гринь, 53

Субботний день открывал матч во Львове между «Рухом» и «Зарей».

Фото: ФК Рух

Смена тренера пошла на пользу львовянам и результаты не заставили себя долго ждать. Из-за этого пострадал стиль игры «Руха», но команде необходим был результат после минимума очков на старте.

А вот «Заря» продолжает бороться с реализацией. Точнее с ее отсутствием, ведь по созданным моментам луганчане могут дать форму и «Динамо» с «Шахтером». Шахаб и компания не реализовали свои моменты в начале матча, за что позже и поплатились. Борячук воспользовался ошибкой защитника, обыграл второго и послал мяч точно в угол, продолжая реанимировать свою карьеру.

Продолжила гостевая команда это делать и во втором тайме, хотя «Рух» вновь мог наказать соперника. Впрочем, Аллахьяр один из шансов сумел воплотить в гол, переиграв голкипера в ближнем бою. Шахаб обязан был приносить победу «Заре» в конце матча, но не попал в пустые ворота, хотя обыграл вратаря.

В итоге, «Заря» лишь 7-я в таблице и с множеством вопросов к игрокам. «Рух» вновь добыл результат и расположился сразу за луганчанами в таблице.

«Рух» – «Заря» 1:1

Голы: Борячук, 37 – Аллахяр, 74

Лидер сезона «Динамо» играло на выезде с «Металлистом-1925».

Фото: ФК Динамо

Особых проблем с соперником киевляне не испытали. Матч прошел по ихнему сценарию и лишь чудо не позволило «Динамо» отличиться. Удалось забить, но гол защитника отменили из-за офсайда его партнера, который закрыл голкипера.

А вот в начале второго тайма «Динамо» уже отличилось чисто. Цыганков принял передачу от Шкурина и попал в нижний угол. Отметим также и старания Ильи. Не хватаем ему чуть класса, но потенциал форварда виден уже по последним матчам.

Позже забил Гармаш, рефери так и не нашел офсайда, даже на VAR, хотя намек на него был. Дальше Денис мог оформить дубль, но попал в защитника, а еще позже едва не заработал пенальти. Рефери его так и не назначил, хотя защитник, хоть и сыграл в мяч, второй ногой хавбека зацепил.

В итоге «Динамо» довело матч до победы, хотя в конце встречи «Металлист-1925» едва не отыграл один мяч после подачи с углового. «Динамо» лидирует, а вот харьковчане себя мало чем проявили сегодня.

«Металлист-1925» – «Динамо» 0:2

Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52

«Шахтер» в Киеве принимал «Днепр-1».

Фото: shakhtar.com

Игра рассматривалась в статусе центрального и она могла такой получиться, если бы «Днепр-1» реализовал хоть один из своих моментов. На деле же «Шахтер» выиграл у соперника на классе.

Возможно, если бы был лучше готов Довбик, матч получился бы другим. Вышел вперед «Шахтер» уже в начале матча. Фернандо классно убрал соперника и попал в дальний нижний угол. Сравнять «Днепр-1» счет мог почти сразу, но Довбик попал в штангу.

Вообще в активности «Днепру-1» было не занимать. Команда не боялась соперника и шла вперед, но вот в решающих моментах тот таки класс отсутствовал. «Шахтер» хоть и нервно, но справлялся с атаками соперника. Во втором тайме было все также, но к его концу «Шахтер» включился и добил днепрян. Траоре вновь показал себя, забив шикарный гол, уйдя из-под опеки и попав в нижний угол.

В итоге, «Шахтер» обыграл «Днепр-1», можно сказать, малой кровью и спокойно готовится к ЛЧ. А вот днепрянам такое поражение должно пойти на пользу.

«Шахтер» – «Днепр-1» 2:0

Голы: Фернандо, 15, Траоре, 87

Воскресный день открывали «Минай» и «Черноморец».

Фото: УПЛ

Несмотря на отсутствие лидера хозяев, «Минай» очень бодро смотрелся и большую часть доминировал в начале матча. Однако, «Черноморец» приспособился к сопернику и позже не реализовал несколько убойных моментов. Один раз одесситы даже забили в первом тайме, однако гол не засчитали из-за офсайда.

В конце матча «Минай» заработал пенальти за фол в штрафной. Селезнев вышел лишь во втором тайме и пенальти взялся исполнять Байдал и уверено переиграл голкипера. В начале второго тайма хозяева уже удвоили счет. Вишневский прокинул мяч перед защитником вышел один на один и легко поразил ворота.

После гола «Минай» расслабился сразу же получил ответку. Ванат получил шикарный пас из глубины и сблизившись с голкипером легко обыграл вратаря. А еще за несколько минут Авагимян был первым на добивании в штрафной и сравнял счет.

«Черноморец» были близок к победе. Цитаишвили имел два убойных момента, но дважды мазал по воротам. В итоге – ничья, которая вряд ли выгодна обеим командами.

«Минай» – «Черноморец» 2:2

Голы: Байдал, 42 (пен.), Вишневский, 53 – Ванат, 56, Авагимян, 64

«Колос» с новым тренером принимал «Мариуполь».

Фото: ФК Мариуполь

Смена наставника пока не пошла на пользу «Колосу», а вотудалось зарядить команду, у которой еще не было побед.

Активность гостей на старте матча привела к успеху. Топалов был быстрее всех на добивании после попадания мяча в штангу и вогнал того в ворота. А чуть позже Кулаков уже завершал контратаку гостей, переиграв голкипера.

После второго пропущенного мяча «Колос» проснулся и вспомнил, что нужно играть в атаке. Богданов мог отыгрывать один мяч, но не обыграл Кудрика в ближнем бою, а удары от Диего Карлоса пришлись выше ворот.

Во втором тайме «Колосу» удалось добавить и таки забить мяч. Лысенко завершил шикарную контратаку хозяев, обыграв Кудрика и всю защиту азовцев. «Колос» пытался додавить соперника и пошел на финальный штурм, но пропустил контратаку, которая завершилась дублем Топалова.

Так «Мариуполь» выиграл первый матч в сезоне, а «Колос» продолжает искать свою игру уже при новом главном тренере.

«Колос» – «Мариуполь» 1:3

Голы: Лысенко, 72 – Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

В предпоследнем матче тура встречались «Ворскла» и «Десна».

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» начала активно и удивила соперника. Автором двух голевых передач стал. Вначале он вывел на воротаи тот открыл счет, а позже уже ассистировал на

«Десна», к удивлению, быстро пришла в себя и воспользовалась халатностью игроков соперника в защите. Волошин реализовал выпад гостей на правом фланге и послал мяч мимо голкипера в ворота, а позже Тотовицкий вывел на ворота Безбордобко, который также легко обыграл Ризныка.

Казалось, во втором тайме нас ждут еще голы, но на этом команды закончили. Степанюк мог оформить дубль, но попал в штангу, а в конце матча могла вырывать победу «Десна». Два супер сейва от Ризныка позволили «Ворскле» набрать одно очко.

После двух поражений кряду «Десна» набрала очко, которая должно пойти ей на пользу. А вот «Ворскла» не побеждает уже два тура подряд. Юрию Максимову стоит немного призадуматься.

«Ворскла» – «Десна» 2:2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 25, Безбородько, 32

Завершали тур в понедельник матчем между «Вересом» и «Львовом».

Фото: ФК Львов

На самом деле, дерби этот матч назвать сложно, как и все матчи «Вереса» против клубов из Западной Украины. Все же, команда представляет «Ровно», хоть и играет в Луцке, но не важно.

Стартовая активность «Львова» команду ни к чему не привела. Кажется, играть стали интереснее, но все еще мало что могут предложить сопернику. Естественно, Дулубу нужно время.

«Верес» выглядел интереснее и разнообразнее. Например, удар через себя в исполнении Пасича, к сожалению, не завершился голом. Позже его прострел не замкнул партнер, хотя и выручил Ильющенков.

По-настоящему моментов много не было с двух сторон. Но «Верес» забил в начале второго тайма. Это Кучеров пробил с ходу и попал в дальний угол. Можно еще вспомнить удар от Тимофеенко, но отнести это можно к полумоменту.

В итоге, «дерби» не получилось, а «Верес» выиграл за счет стремления. Все же, хозяева хотели больше выиграть и сделали результат.

«Верес» – «Львов» 1:0

Гол: Кучеров, 53

Лучший игрок тура – Дмитрий Топалов («Мариуполь»).

Лучший тренер тура – Остап Маркевич («Мариуполь»).

Турнирная таблица после 7 туров: