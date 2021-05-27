Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных

Андрей Шевченко не может вызвать в команду всех, кого хотел бы

Аналитика

Жуниор Мораес, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка / Фото - колаж

Этого чемпионата Европы болельщики сборной Украины ждут с большими надеждами. И обосновано.

В 2019 году команда Андрея Шевченко не потерпела ни одного поражения, отобралась на Евро с первого места в группе, обойдя не кого-то там, а действующих обладателей трофея Португалию с Криштиану Роналду в составе.

К тому же, наша команда ворвалась в элиту европейского футбола – поднялась в Дивизион А Лиги наций и попала в группу с Германией и Испанией – победителями двух из последних трех последних розыгрышей чемпионата мира.

Да, 2020 и 2021 года немного поубавили уровень амбиций – лишь две победы в 12 матчах. Сейчас у команды Шевченко серия из семи поединков без побед (если брать в учет технарь от Швейцарии). Не самые благоприятные обстоятельства.

К тому же, сборная Украины терпит кадровые потери – из травмированных футболистов можно собрать едва ли не полноценный состав.

В предварительную заявку сборной Украины попали Александр Андриевский и Владимир Шепелев, но они даже не приехали на сбор в Харьков. Врачи «Динамо» объяснили – игрокам нужно время на восстановление после травмы колена и спины соответственно.

А вот Виталий Буяльский, вокруг вызова в сборную которого было едва ли не больше всего разговоров, в Харьков все же отправился. Но во время финала Кубка против «Зари» он получил повреждение – оно перечеркнуло возможность поехать на Евро.

Еще одна потеря центра поля –. После перехода в «Аталанту» все его достижение – 3 минуты в матче с «Вероной». Но вызов в национальную команду полузащитник все же получил. Правда, в расположение сборной не приедет – травма бедра позволит приступить к индивидуальным тренировкам только 15 июня. На тот момент команда Шевченко уже начнет выступление на групповом этапе.

В тот же день стало известно, что Евгений Коноплянка не успел залечить свое повреждение. Вингер «Шахтера» не играл с начала апреля из-за мышечной травмы бедра и на чемпионат Европы не поедет. А он один из тех игроков, который играл и на Евро-2012, и на Евро-2016. Третий форум в свою коллекцию прибавить не получится, на что остаются шансы у Андрея Пятова и Андрея Ярмоленко.

Еще один атакующий игрок «Шахтера», который пропустит Евро, – это Жуниор Мораес. Нападающий «горняков» провел не самый впечатляющий, как для бомбардира, сезон, а в его конце еще и получил серьезную травму – надрыв крестообразных связок.

Повредил колено и центральный защитник– у него разрыв боковой связки коленного сустава . Из-за этого капитан сборной Украины U-20 на победном чемпионате мира лишился шансов поехать на Евро-2020.

Также вполне мог бы претендовать, как минимум, на то, чтобы тренерский штаб Шевченко рассматривал его кандидатуру, Андрей Тотовицкий. Но лидер «Десны», который во взрослую сборную еще ни разу не вызывался, получил растяжение связок колена, забивая в ворота «Александрии». В итоге, черниговский клуб провалил окончание чемпионата, ну а Тотовицкий упустил возможность хотя бы мечтать о Евро.

Помимо этого, по ходу сезона повреждения получали Тарас Степаненко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Виктор Корниенко.

Изначально была информация, что Степаненко будет вынужден пропустить Евро. К счастью, подобные прогнозы были чрезмерно пессимистичны. Хотя после столкновения в матче с Бахрейном за нашего опорника стало страшно – он был заменен сразу после перерыва.

Повреждение Яремчука тоже оказалось несерьезным – он получил травму в последнем матче сезона в Бельгии, но она не помешает ему приехать в сборную.

У Ярмоленко были проблемы с коленом. Он успел их решить, ноне дал вице-капитану сборной набрать игровые кондиции

Ну а Корниенко сначала долго восстанавливался после разрыва связки голеностопного сустава, а сейчас покинул расположение сборной из-за ангины. Учитывая то, что на его позиции могут сыграть Миколенко, Соболь и Михайличенко, вероятность непопадания в окончательную заявку у фулбэка «Шахтера» высока.

Помимо этого, Руслан Малиновский не скрывает того, что играет с грыжей. Впрочем, она позволяет показывать ему уровень футбола, который сделал его лучшим ассистентом сезона в Серии А.

Получается, достаточно большое количество футболистов оказались недоступны для Шевченко, а некоторые, хоть и успели восстановиться, но, вероятно, не готовы на все 100%. Правда, если оценивать объективно, то немногие из выбывших из-за травм футболистов были бы основными на чемпионате Европы, а некоторые и вовсе на него бы не поехали. ну а лидеры команды все же в строю. И это радует.