«Шахтер» – снова гегемон, падение «Десны» и «Александрии». Прогноз итоговой турнирной таблицы УПЛ 2021/22

Расставляем команды чемпионата Украины по местам перед стартом первенства

Прогноз

Фото: ФК Шахтер

Уже завтра стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу. Скучали? Украинский футбол постепенно и частично возвращается к уровню довоенного, ну или хотя бы приобретает старую форму – впервые за 6 лет в нашем чемпионате будет 16 команд, как и прежде.

Мы создадим виртуальную турнирную таблицу, начиная с последних мест, прогнозируя, кто и где окажется в конце сезона 2021/22.

16. «Минай»

Клуб, который имеет массу проблем. Главный тренер Василий Кобин заявлял, что у «Миная» на контракте осталось лишь 6 игроков. Клуб, который не имеет костяка и вылетел из УПЛ в прошлом сезоне. Но это реалии украинского футбола, и «Минай» уже снова в элитном дивизионе, заменив «Олимпик». Ничего хорошего от этой команды ожидать не придется.

15. «Львов»

О «Львове» можно сказать то же самое, что и о «Минае». Абсолютно непонятный клуб, который неизвестно для чего существует и кажется пассажиром в УПЛ. Усилений у команды практически нет (пришел лишь Политыло из «Олимпика»), неизвестно, за счет чего «Львов» сможет сыграть лучше в нынешнем сезоне, чем в предыдущем.

14. «Рух»

«Рух» позиционирует себя как амбициозная команда, но так было и перед стартом прошлого чемпионата. Тем не менее, несколько интересных трансферов в львовском клубе все же состоялось. В команду пришли бывший динамовец Павел Ориховский и Орест Кузик, также опытный Юрий Панькив будет защищать ворота. Тем не менее, у клуба до сих пор нет собственной базы и стадиона, а амбиции президента Григория Козловского пока больше на словах, чем на деле.

13. «Ингулец»

Команда из Петрово, кажется, закрепилась в УПЛ, но не будет взлетать до небес. У «Ингульца» есть основная обойма игроков, которая пополнилась интересными новичками с опытом выступлений в УПЛ (Опанасенко из «Ворсклы», Ситало из «Александрии» и Полегенько из «Десны»). Кроме того, пришли и новички из команд Первой лиги. Потерь у «Ингульца» нет. Сейчас команда выглядит как середняк УПЛ, но все же ближе к зоне вылета, нежели к еврокубковым позициям.

12. «Александрия»

«Александрия» постепенно падает в последние сезоны. После сверхуспешных лет (команда выступала в групповом раунде Лиги Европы и пару лет не покидала первую четверку), кажется, наступил спад. Уход многолетнего тренера Владимира Шарана, который держал всю эту систему, кажется, это подтверждает. Кроме того, у команды ушли целых 8 игроков основной обоймы (Банада, Ситало, Гречишкин, Вантух, Лучкевич и другие – все они были в основе в последних сезонах). Падение после такой реорганизации неизбежно, еще и сообщалось, у клуба сократилось финансирование в два раза.

11. «Металлист-1925»

«Металлист-1925» – команда загадка. Еще полгода назад казалось, что это ключевой претендент на место в УПЛ, который закрепится в элитном дивизионе на правах преемника былого харьковского гранда, но в последние месяцы на горизонте всплыл «Металл» Александра Ярославского, который уже переименован в «Металлист». Скорее всего, именно эту команду поддержат харьковчане как главного преемника старого «Металлиста». И история «Металлиста-1925» и вовсе может завершиться. Касательно этой команды сложно что-то прогнозировать, так как она уже не гегемон в Харькове. Но у «Металлиста-1925» есть хороший костяк, который выходил в УПЛ, и пока он сохраняется.

10. «Десна»

В черниговском клубе сейчас проблемы, которые проявлялись уже в конце прошлого сезона, когда команда скатилась с 3-го места на итоговое 6-е. «Десну» покинула половина основного состава, все ключевые защитники и основной в прошлом сезоне вратарь. Известно, что у команды есть финансовые проблемы, а зарплаты не выплачиваются уже несколько месяцев. Даже ходили слухи, что «Десна» снимется с УПЛ. Неприятные новости для недавнего претендента на бронзовые медали. Кажется, падение «Десны» сейчас» неизбежно. Команда ослаблена и кадрово, и финансово.

9. «Черноморец»

Одесский клуб вернулся в УПЛ и выбрал киевский вектор развития с киевским тренером. Наставник команды Юрий Мороз получил целых 12 футболистов из «Динамо» в свое распоряжение. И футболистов довольно качественных. Другое дело, что у клуба есть конфликт с ультрас из-за неприязни к фанатам «Динамо», но в «Черноморце» это мало кого волнует. Кажется, киевская молодежь способна закрепить одесский клуб в середине турнирной таблицы. Будет интересно.

8. «Мариуполь»

У «Мариуполя» из года в год все без изменений. Команду покинула часть арендованных у «Шахтера» футболистов и прибыла новая партия – 6 свежих футболистов из донецкой команды. Такое сотрудничество давно держит «Мариуполь» на плаву, к тому же команда имеет тренера с интересными идеями. Остап Маркевич точно придумает, что делать с талантливой молодежью «Шахтера».

7. «Верес»

Ровенский «Верес» снова появился в УПЛ, правда, снова без своего стадиона (ровенский «Авангард» обещают реконструировать до 2022-го года) и без собственной базы. Тем не менее, клуб очень амбициозен, имеет костяк футболистов, который не растерялся после выигрыша Первой лиги. При должном везении и в случае сохранения состава и финансовой стабильности, ровенский клуб может замахнуться на места, которые повыше 10-го в УПЛ (учитывая множество проблем у других середняков и аутсайдеров). А вскоре и переезд в Ровно, где у команды очень большая фанатская база, что станет сложностью для команд, которые будут приезжать в гости к «Вересу».

6. «Колос»

У команды из Ковалевки все стабильно. «Колос» сохранил хороший состав (ушли лишь арендованные у «Динамо» игроки), который помог занять 4-е место в прошлом сезоне. Вряд ли клуб настигнут финансовые проблемы, Засуха не позволит. Клуб подписал экс-лидеров «Ингульца» и «Миная – Сичинаву и Нуриева, которые помогут команде оставаться на плаву. У клуба из Ковалевки, к счастью, все стабильно.

5. «Днепр-1»

Команда из Днепра была главным провалом УПЛ в первой части прошлого сезона и главной сенсацией начиная с весны. Игор Йовичевич наконец-то наладил игру и сумел качественно связать набор неплохих футболистов в команду. Как итог, с последнего 14-го места в прошлом сезоне «Днепр-1» выскочил на 7-е. Все предпосылки для того, что будет продолжение, есть. Состав немного изменился, но на место ушедших футболистов пришли не менее качественные. От этой команды стоит ожидать высоких мест.

4. «Ворскла»

Полтавская команда солидно усилилась, если учитывать чемпионат без «Динамо» и «Шахтера». Линию защиты укрепили Бондаренко из «Шахтера», Йонас Тамм из «Десны», в полузащите появился Владислав Вакула из донецкой команды, а вместо Владислава Кулача пришел Андерсон Эсеола из «Кайрата», который ранее уже неплохо себя показал в УПЛ. Команда Максимова усиливается под еврокубки, но и в УПЛ с таким составом можно пошуметь. Из потерь можно отметить лишь завершение карьеры Ребенка и уход Опасаненко. Но это не критично. Команда снова будет претендовать на еврокубки, ведь состав в целом стал только сильнее.

3. «Заря»

Да, «Зарю» покинули лидеры – Иванисеня, Юрченко, Абу-Ханна, голкипер Василь. Тем не менее, этот процесс происходит каждый год, а на место былых лидеров приходят новые интересные игроки. Это – философия клуба. Луганчане взяли новых бразильцев (форварды Гильерме и Кристиан), а также арендовали у «Динамо» Алибекова и Булецу. Эти новички смогут заменить ушедших футболистов. Не верится, что луганский клуб будет выступать хуже, чем в прошлом сезоне. «Заря» была и остается третьей силой в чемпионате Украины.

2. «Динамо»

У киевлян остался тот же состав, что и в прошлом сезоне. Громких трансферов пока нет (таковыми вряд ли можно считать приход Антюха из «Колоса» и Шкурина из ЦСКА). Впрочем, громких трансферов у «Динамо» нет уже давно, такова философия клуба в последние годы – собственные воспитанники без особых денежных вливаний. Вы спросите, если у клуба все стабильно, почему же тогда действующие чемпионы Украины в этом рейтинге вторые? Все из-за «Шахтера».

1.«Шахтер»

После одного из худших сезонов за последние годы (второе место в УПЛ с отставанием от «Динамо» в 11 очков, позорный вылет от «Ромы» из Лиги Европы и вылет из Кубка Украины от перволигового «Агробизнеса), «горняки» провели мощную трансферную кампанию и пригласили качественного тренера. Роберто Де Дзерби, который пришел из «Сассуоло», получил все, что хотел – Марлон, Педриньо и Траоре были куплены за 40 миллионов евро в общей сумме, кроме того «Шахтер» еще и подписал молодого таланта Винисиуса Тобиаса, который сможет помочь команды уже с зимы, когда ему исполнится 18. Парадоксально, что именно Мирча Луческу вместе с «Динамо» заставил «Шахтер» так усилится. Второе место команде, которая провела столь обнадеживающую трансферную кампанию, не простят. Кажется, гегемон донецкой команды снова вернется в УПЛ.

А как вы считаете, какие команды находятся не на своих местах в нашем рейтинге? Пишите свои варианты распределения турнирной таблицы в комментариях.