Сегодня «Донбасс» и «Сокол» откроют сезон в Украинской хоккейной лиге

Телеканал XSPORT покажет матч в прямом эфире

Фото: hcdonbass.com

Сегодня, 17 сентября, чемпион Украины «Донбасс» сыграет против финалиста прошлого сезона Украинской хоккейной лиги «Сокола».

Команды откроют новый регулярный чемпионат, а также разыграют Кубок Открытия.

В заявке «Донбасса» на сезон числятся 30 хоккеистов, у «Сокола» – 26.

«Донбасс» и «Сокол» – самое принципиальное соперничество в украинском хоккее и об этом говорят сами игроки. К примеру, новичок киевлян Даниил Давыдов уже обозначил амбиции столичного коллектива на чемпионство и подтвердить он их намерен в матче за Кубок Открытия.

Обе команды представляют Украину в еврокубках. «Донбасс» играет в Лиге чемпионов, где уже провел четыре матча группового этапа и борется за выход в следующий раунд. «Сокол» же в конце октября начнет выступление в Континентальном кубке.

Прямая трансляция матча «Донбасс» – «Сокол» будет доступна на телеканале XSPORT, а также сайте XSPORT.ua. Начало – в 18:30.