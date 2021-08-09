«Отстаньте от спортсменов с вашей е**ной политикой». Горуна выступил в поддержку Магучих

Станислав Горуна / Фото: НОК

Бронзовый призер Токио-2020 в каратэ Станислав Горуна в своем Facebook выступил в поддержку прыгуньи Ярославы Магучих, которая подверглась критике за фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене:

Спорт это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни.

Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой.

Спорстмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом это его часть.

Пьедестал это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене.

Иногда в этот короткий момент через признание друг друга как равных, зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет измены в поздравлениях Никольченко и Верняева своих оппонентов по спорту.

Их свел спорт, жизнь. Люди подружились из-за конкуренции и кропотливой работы над собой, из-за уважения к труду друг друга.

Какое это имеет отношение к международной политике?

Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**итесь от спортсменов из-за их личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей.

Олимпиада это квинтэссенция спорта!

Олимпиада это о дружбе, объединения и уважение независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики!! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! И еще немного бизнеса.

В ваших негативно критикующих комментариях гораздо больше измены. Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы даете выдуманный «измене» реальную жизнь, комментируя.

Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Вся наша жизнь, с таким подходом, это политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте политику во все подряд.