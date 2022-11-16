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Гутцайт: «Баху и Инфантино нужно приехать к нам в Украину, и увидеть, как россияне убивают наших людей»

Украина не принимает заявлений глав МОК и FIFA
Olympics
17 ноября 00:58
Гутцайт: «Баху и Инфантино нужно приехать к нам в Украину, и увидеть, как россияне убивают наших людей»
Вадим Гутцайт / фото - Главком

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook прокомментировал заявления глав МОК Томаса Баха и FIFA Джанни Инфантино на саммите G20.

Ранее оба функционера выступили за допуск россиян к международным турнирам.

«Мы реагируем с первого дня войны, и вы это знаете. Более 8 месяцев мы не видели россиян и белорусов на международных соревнованиях. И сейчас пройдет конгресс Международной федерации фехтования, там будем выступать.

Европейская федерация фехтования уже написала письмо от исполкома, что это неприемлемо, что россияне и белорусы будут допущены под нейтральным флагом. Мы будем сражаться, пока не победим в этой войне.

Для нас это неприемлемо, мы этого не принимаем. Вместе с министром иностранных дел, президентами федераций, мы будем бороться, пока россияне не уйдут с нашей земли, будем бороться, чтобы россиян и белорусов не было на международных соревнованиях.

Нам не интересно, что говорят, у нас есть только одно – чтобы россиян и белорусов не было на международных соревнованиях. Мы будем делать все, чтобы это отстранение было продолжено, пока они не уйдут с нашей земли, и пока мы не победим в этой войне.

Наверное, люди на себе не чувствуют, что происходит у нас в стране. Им нужно приехать к нам в Украину, в Киев или в другие регионы, и увидеть, как мы без света и тепла в некоторых регионах, как летят сотни ракет на наших людей, как они убивают наших людей.

Побыть рядом с нами, и тогда они поймут, что давать такие советы нам не нужно. Нам необходима помощь по отстранению российских и белорусских спортсменов. Сколько времени мы будем жить, столько и будем работать, чтобы мы не видели россиян и белорусов. И нам все равно, кто что говорит, для нас важно делать наше дело».

Напомним, ранее нардеп Жан Беленюк обвинил Гутцайта в отсутствии реакции на слова Баха.

Карен Агабекян
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Теги

Вадим Гутцайт Томас Бах Джанни Инфантино

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