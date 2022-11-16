Гутцайт: «Баху и Инфантино нужно приехать к нам в Украину, и увидеть, как россияне убивают наших людей»

Вадим Гутцайт / фото - Главком

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook прокомментировал заявления глав МОК Томаса Баха и FIFA Джанни Инфантино на саммите G20.



Ранее оба функционера выступили за допуск россиян к международным турнирам.

Европейская федерация фехтования уже написала письмо от исполкома, что это неприемлемо, что россияне и белорусы будут допущены под нейтральным флагом. Мы будем сражаться, пока не победим в этой войне.

Для нас это неприемлемо, мы этого не принимаем. Вместе с министром иностранных дел, президентами федераций, мы будем бороться, пока россияне не уйдут с нашей земли, будем бороться, чтобы россиян и белорусов не было на международных соревнованиях.

Нам не интересно, что говорят, у нас есть только одно – чтобы россиян и белорусов не было на международных соревнованиях. Мы будем делать все, чтобы это отстранение было продолжено, пока они не уйдут с нашей земли, и пока мы не победим в этой войне.

Наверное, люди на себе не чувствуют, что происходит у нас в стране. Им нужно приехать к нам в Украину, в Киев или в другие регионы, и увидеть, как мы без света и тепла в некоторых регионах, как летят сотни ракет на наших людей, как они убивают наших людей.

Побыть рядом с нами, и тогда они поймут, что давать такие советы нам не нужно. Нам необходима помощь по отстранению российских и белорусских спортсменов. Сколько времени мы будем жить, столько и будем работать, чтобы мы не видели россиян и белорусов. И нам все равно, кто что говорит, для нас важно делать наше дело».