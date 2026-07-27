Сборная Украины по артистическому плаванию объявила состав на Евро-2026 по водным видам спорта
Континентальное первенство продлится с 31 июля по 5 августа
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная Украины по артистическому плаванию определилась с заявкой на чемпионат Европы-2026 по водным видам спорта, который пройдет в Париже.
Континентальное первенство продлится с 31 июля по 5 августа. Сине-желтые будут бороться за награды в пяти дисциплинах.
Состав сборной Украины:
Технический дуэт: Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Амелия Волынская (одна — запасная)
Произвольный дуэт: Мария Гринишина, Ульяна Гринишина
Техническая группа: Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Владислава Кочерба, Александра Кузьменко, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Дарья Принько, Анастасия Шмонина, Амелия Волынская, Мария Зачепа (две — запасные)
Произвольная группа: Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Владислава Кочерба, Александра Кузьменко, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Дарья Принько, Анастасия Шмонина, Амелия Волынская, Мария Зачепа (две — запасные)
Акробатическая группа: Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Владислава Кочерба, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Дарья Принько, Анастасия Шмонина, Амелия Волынская, Мария Зачепа, Мария Здоровцова (две — запасные)
Сборная Украины выиграла золото этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.
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