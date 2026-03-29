Сборная Украины выиграла золото этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.
Серебряные награды завоевала Италия, бронзовые — команда Израиля
около 2 часов назад
Украинские синхронистки стали победительницами второго этапа Кубка мира в Париже. Сборная Украины заняла первое место в акробатической группе, набрав за свою новую программу 212.4735 балла.
Состав золотой команды: Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Владислава Кочерба, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Амелия Волынская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова.
Серебряные награды завоевала сборная Италии (200.6714), бронзовые — команда Израиля (194.6005).
