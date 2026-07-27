Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) принял участие в блиц-опросе, где ответил на серию вопросов о своих коллегах по рингу. Слова приводит YouTube-канал BBC Sport.

Украинский боксер рассказал, кому из соперников доверил бы кулинарию, с кем не хотел бы оказаться в одном самолете и к кому обратился бы в трудную минуту:

— Кому бы вы доверили приготовить вам еду?

— Тони Беллью.

— С кем бы вы меньше всего хотели сидеть рядом в самолете во время долгого путешествия?

— Канело.

— Вы не хотели бы сидеть рядом с Канело?

— А, не хотел бы сидеть? Я не хотел бы сидеть рядом с Дереком Чисорой.

— С кем бы вы пошли на вечеринку?

— Теренс Кроуфорд.

— А Эй Джей сказал, что пошел бы с вами...

— Конечно, с Эй Джеем. Эй Джей, Кроуфорд, Канело — мы бы все вместе пошли. Мы говорили об этом с чемпионом: «Когда ты станешь абсолютным чемпионом, мы пойдем на дискотеку на Ибице». Бум, бум, бум.

— Кому бы вы позвонили в чрезвычайной ситуации?

— Эй Джею.

— Кому бы вы доверили секрет?

— Себе.

— Интересно, Эй Джей сказал то же самое — только Эй Джею. А Усик — только Усику?

— Только Усику, да.

— Почему?

— Потому что я знаю, кто я.

Чисора хочет побить Усика вне боксерского ринга.