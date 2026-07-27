«Пойдем на дискотеку на Ибице»: Усик дал яркие ответы о Джошуа, Альваресе и Чисоре
Украинский чемпион откровенно ответил на серию неожиданных вопросов
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) принял участие в блиц-опросе, где ответил на серию вопросов о своих коллегах по рингу. Слова приводит YouTube-канал BBC Sport.
Украинский боксер рассказал, кому из соперников доверил бы кулинарию, с кем не хотел бы оказаться в одном самолете и к кому обратился бы в трудную минуту:
— Кому бы вы доверили приготовить вам еду?
— Тони Беллью.
— С кем бы вы меньше всего хотели сидеть рядом в самолете во время долгого путешествия?
— Канело.
— Вы не хотели бы сидеть рядом с Канело?
— А, не хотел бы сидеть? Я не хотел бы сидеть рядом с Дереком Чисорой.
— С кем бы вы пошли на вечеринку?
— Теренс Кроуфорд.
— А Эй Джей сказал, что пошел бы с вами...
— Конечно, с Эй Джеем. Эй Джей, Кроуфорд, Канело — мы бы все вместе пошли. Мы говорили об этом с чемпионом: «Когда ты станешь абсолютным чемпионом, мы пойдем на дискотеку на Ибице». Бум, бум, бум.
— Кому бы вы позвонили в чрезвычайной ситуации?
— Эй Джею.
— Кому бы вы доверили секрет?
— Себе.
— Интересно, Эй Джей сказал то же самое — только Эй Джею. А Усик — только Усику?
— Только Усику, да.
— Почему?
— Потому что я знаю, кто я.
Чисора хочет побить Усика вне боксерского ринга.