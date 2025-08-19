«Это бьет по имиджу не только спортсменки, но и всей легкой атлетики Украины». Государственный тренер встал на защиту Бех-Романчук
Украинка была дисквалифицирована на четыре года
21 минуту назад
Государственный тренер по лёгкой атлетике Алексей Сердюченко отреагировал на решение AIU относительно Марины Бех-Романчук.
Он подчеркнул, что спортсменка всегда отличалась дисциплиной и ответственностью, однако оспорить решение антидопинговой организации невозможно. Слова приводит ФЛАУ.
Марина Бех-Романчук — одна из сильнейших и самых титулованных атлеток мира. Мы хорошо знаем, сколько физических и психологических испытаний ей приходилось преодолевать ради побед. Она всегда была ответственной спортсменкой, и трудно поверить, что могла сознательно нарушить правила.
По его словам, ни одна из допинг-проб, взятых у Бех-Романчук во время соревнований и многочисленных внесоревновательных проверок в период с сентября по ноябрь 2024 года, не показала положительного результата. Тем не менее, решение AIU уже принято, и оно, подчеркивает тренер, больно ударило не только по имиджу спортсменки, но и по всей украинской лёгкой атлетике.
