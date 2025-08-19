«Мир не сошёл с ума». Бех-Романчук поблагодарила фанатов за слова поддержки
Легкоатлетка поделилась эмоциональным обращением в соцсетях
около 2 часов назад
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила всех, кто выразил ей слова поддержки после приостановки карьеры.
Я искренне благодарна за каждое сообщение, комментарий и слова поддержки. Благодаря вам я чувствую, что мир не сошел с ума, и в нем есть много добрых и искренних людей.
Напомним, что Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Тем не менее, легкоатлетка не согласилась на сделку по сокращению дисквалификации.