Бельченко завоевала историческую для Украины награду на юниорском ЧМ по легкой атлетике
Ольга повторила личный и национальный рекорд
Ольга Бельченко / Фото - ФЛАУ
Украинская прыгунья с шестом Ольга Бельченко завоевала серебро на юниорском чемпионате мира-2026 по легкой атлетике.
Бельченко показала результат 4,40 м.
Ольга повторила личный и национальный рекорд Украины U20.
Для Украины это первая медаль ЧМ-2026 и первая в истории страны награда на юниорском чемпионате мира в женских прыжках с шестом.
Турнир проходит в американском Орегоне с 5 по 9 августа.
Напомним, ФЛАУ объявила состав сборной Украины на чемпионат Европы-2026.
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