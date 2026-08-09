Владимир Кириченко

Украинская прыгунья с шестом Ольга Бельченко завоевала серебро на юниорском чемпионате мира-2026 по легкой атлетике.

Бельченко показала результат 4,40 м.

Ольга повторила личный и национальный рекорд Украины U20.

Для Украины это первая медаль ЧМ-2026 и первая в истории страны награда на юниорском чемпионате мира в женских прыжках с шестом.

Турнир проходит в американском Орегоне с 5 по 9 августа.

Напомним, ФЛАУ объявила состав сборной Украины на чемпионат Европы-2026.