Денис Седашов

Руслан Борисенко возглавил юношескую сборную Украины по хоккею.

С сезона-2021/22 он работал ассистентом Александра Бобкина в сборных Украины U-17, U-18 и U-20. Тренерскую карьеру начал в сезоне-2019/20 в Ледяных Волках. Также тренировал БСФК, Днепр и Шторм (в сезоне-2025/26).

Первый турнир юношеская сборная под руководством Борисенко проведет в конце августа в польском городе Тыхы.

Официально: Александр Бобкин — главный тренер сборной Украины по хоккею.