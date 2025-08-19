Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая была временно отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста, объявила о паузе в спортивной карьере.

По словам спортсменки, она всю жизнь посвятила спорту и честной борьбе и всегда оставалась верной своим ценностям. Марина подчеркнула, что в ее карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы поставить под сомнение, и она гордится этим.

Сегодня мне приходится делать тяжелый выбор. Я больше не могу бороться на два фронта — за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно изнуряет, прежде всего эмоционально и влияет на моё здоровье. Она добавила, что отказалась подписывать любые документы, которые требовали признания вины, и категорически не согласна с решением Athletics Integrity Unit. «Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования». Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук пообещала в ближайшее время дать большое интервью, в котором откровенно расскажет всю историю.

«Ищу справедливость». Марина Бех-Романчук – о отстранении, боли и надежде.