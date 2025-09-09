«Большие деньги…» Магучих получала предложения о смене гражданства
Степанова объяснила, почему Ярослава отказала
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Тренер олимпийской чемпионки Ярославы Магучих Татьяна Степанова рассказала, что украинке предлагали сменить гражданство. Слова наставницы приводит Суспільне Спорт:
Многие страны хотели бы, чтобы мы выступали за них. Мы были в Катаре, катарцы предлагают большие деньги за то, чтобы мы туда переехали, но мы (не хотели). Любим свой город и оставаться за границей не хотим.
Напомним, что Магучих выступит на чемпионате мира-2025, который пройдет в Токио с 13 по 21 сентября.