Владимир Кириченко

В Цюрихе (Швейцария) состоялся финал Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту.

Титулованная австралийка Никола Олислагерс с первой попытки взяла высоту в 2,04 метра.

Это – рекорд сезона, рекорд карьеры Николы, а также рекорд Океании. Предыдущий лучший результат австралийки – 2,03 метра был установлен в 2023 году.

С этим результатом она одержала победу в финале турнира, опередив украинку Ярославу Магучих.

Напомним, украинка Юлия Левченко с результатом 2,00 м завершила финал четвертой.