Будзинская выиграла этап Континентального тура в Чехии с рекордом турнира
Украинка взяла золотую медаль с результатом 6,25 м
Украинская прыгунья в длину Ирина Будзинская одержала победу на этапе Континентального тура в Чехии. Для легкоатлетки это был первый старт после чемпионата Европы-2026.
Будзинская второй раз подряд выиграла этот турнир, обновив собственный рекорд соревнований. В финальной попытке украинка прыгнула на 6,25 метра (в прошлом году ее победный результат составил 6,21 м).
Континентальный тур. Прыжки в длину (женщины):
Ирина Будзинская (Украина) — 6,25 м
Малгожата Йозвицкая (Польша) — 5,94 м
Ли Томпсон (Сербия) — 5,85 м
Климець завоевала бронзу Континентального тура в Финляндии.
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