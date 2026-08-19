Денис Седашов

Украинская прыгунья в длину Ирина Будзинская одержала победу на этапе Континентального тура в Чехии. Для легкоатлетки это был первый старт после чемпионата Европы-2026.

Будзинская второй раз подряд выиграла этот турнир, обновив собственный рекорд соревнований. В финальной попытке украинка прыгнула на 6,25 метра (в прошлом году ее победный результат составил 6,21 м).

Континентальный тур. Прыжки в длину (женщины):

Ирина Будзинская (Украина) — 6,25 м Малгожата Йозвицкая (Польша) — 5,94 м Ли Томпсон (Сербия) — 5,85 м

Климець завоевала бронзу Континентального тура в Финляндии.