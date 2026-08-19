Климець завоевала бронзу Континентального тура в Финляндии
Украинка показала результат 68,44 метра
Украинская метательница молота Ирина Климиц заняла третье место на этапе Континентального тура в Финляндии.
В своей лучшей попытке украинка отправила снаряд на 68,44 метра.
Для Климиц это первый турнир после чемпионата Европы-2026, где она остановилась на этапе квалификации (15-е место, 67,38 м).
Континентальный тур. Метание молота (женщины):
Патрисия Камга — 69,21 м
Беатриса Недберге Ллано — 68,72 м
Ирина Климиц — 68,44 м
Магучих завоевала золото чемпионата Европы в прыжках в высоту.