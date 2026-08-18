Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии
Соревнования состоятся 23 августа
Трое украинских прыгунов в высоту выступят на этапе Бриллиантовой лиги-2026 в польской Силезии. В секторе будут соревноваться Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Для Левченко это будет первый старт после вынужденного перерыва — спортсменка пропустила чемпионат Европы-2026 из-за бытовой травмы.
Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин состоятся 23 августа.
Напомним, что на континентальном первенстве Магучих завоевала золотую медаль, а Геращенко заняла пятое место.