Фельфнер выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
В сектор украинец выйдет 21 августа
Фото: athletix.c
Украинский метатель копья Артур Фельфнер получил приглашение на этап Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. Соревнования пройдут в пятницу, 21 августа.
Для украинца это будет второе выступление на турнирах серии в 2026 году. В июне на этапе в Дохе Фельфнер занял пятое место с результатом 83,62 метра, который является его лучшим показателем в сезоне.
В прошлом году в Лозанне Фельфнер финишировал четвертым с результатом 83,38 м — это его самое высокое место на этапах Бриллиантовой лиги.
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.