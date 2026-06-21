«Была не в лучшей форме». Магучих отреагировала на победу в Нидерландах
Украинская прыгунья в высоту не смогла взять высоту в два метра, однако всё равно выиграла этап
около 2 часов назадПодписаться в
Отечественная прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Золотого континентального тура в Хенгело с результатом 1,94 м. Украинка прокомментировала свою победу.
Сегодня я выступила не так хорошо, как хотелось бы, ведь, к сожалению, не смогла прыгнуть два метра. Думаю, в следующий раз я вернусь сюда и прыгну значительно выше. Мне нужно еще поработать над позицией во время отталкивания, потому что сегодня я была не в лучшей форме.
Хочу прыгать как можно выше. Каждый раз пытаюсь превзойти собственный мировой рекорд — прыгнуть 2.11 м. Для этого нужно проделать еще много работы. Я постоянно думаю об этой высоте и стремлюсь ее покорить, но в то же время хочу получать удовольствие от соревнований, – передает слова Магучих «Суспільне Спорт».
Напоминаем, Левченко и Геращенко – претендентки для участия в World Athletics Ultimate Championship, Магучих квалифицировалась.