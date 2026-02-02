Владимир Кириченко

Бронзовый призер Олимпиады в Париже-2024 по легкой атлетике Михаил Кохан для YouTube-канала «ПРЯМАЯ КРАСНАЯ» рассказал об особенностях допинг-контроля профессиональных спортсменов.

Сейчас в межсезонье ты тоже будешь сдавать пробы?

«Да, весь год к нам приезжают».

Ты заполняешь какую-то форму?

«Да, сейчас я пишу, что нахожусь на тренировочном сборе в Конча-Заспе».

Они не доверяют местным?

«У нас же есть официальный сайт, где есть твой аккаунт, на котором ты пишешь – где ты, когда, что. Надо указать промежуток в один час, когда ты стопроцентно будешь дома. У меня стоит 6-7 утра — это когда я стопроцентно буду у себя в номере. Поэтому они могут приехать».

Приходят со своей баночкой и такие: «Давай»?

«Они на выбор дают».

Они следят, как ты писеешь в банку?

«Ну, конечно, стоит мужик, смотрит, как я достаю…».

Чтобы ты, не дай Бог, не… ?

«Чтобы из-под крана не налил или изо рта. Было же много случаев, когда резиновых членов подсовывали, под капельницу подключали — шла какая-то жидкость».

