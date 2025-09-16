Кохан с лучшим результатом в карьере остался без медали чемпионата мира-2025
Украинец метнул молот на 82.02 м
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
В японском Токио завершились соревнования по метанию молота в рамках чемпионата мира-2025.
Украинец Михаил Кохан остался без награды. Бронзовый призер Олимпиады-2024 установил свой лучший результат в карьере (82.02 м), но этого оказалось достаточно только для 4 места. Победу одержал Итан Каценберг, который завоевал золото с рекордом чемпионатов мира (84.70 м).
ЧМ-2025. Метание молота
1. Итан Каценберг (Канада) – 84.70 м
2. Мерлин Хуммель (Германия) – 82.77 м
3. Бенце Галаш (Венгрия) – 82.69 м
4. Михаил Кохан (Украина) – 82.02 м
