Девис-Вудголл с рекордом сезона выиграла чемпионат мира-2025, опередив Михамбо.
Это дебютное золото для американки на планетарных форумах
около 3 часов назад
Тара Девіс-Вудголл / Фото - Yahoo
Американка Тара Девис-Вудголл выиграла золото чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в прыжках в длину.
Она показала результат 7,13 м – это рекорд сезона.
Чемпионат мира по легкой атлетике. Токио, Япония. Прыжки в длину. Женщины
1. Тара Девис-Вудголл (США) – 7,13 метра
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,99 м
3. Наталия Линарес (Колумбия) – 6,92 м
Отметим, Девис-Вудголл завоевала первое в карьере золото на чемпионатах мира. До этого она имела серебро ЧМ-2023 и золото чемпионата мира в помещении в 2024 году.
Напомним, украинец Олег Дорошчук вышел в финал чемпионата мира-2025.
