Олимпийский чемпион Токио и трехкратный чемпион мира по прыжкам в высоту Мутаз Баршим объявил, что не сможет выступить на нынешнем чемпионате мира по лёгкой атлетике.

34-летний катарец объяснил, что до сих пор не восстановился после серьёзной травмы ноги, полученной ещё в апреле.

Баршим планировал сделать это мировое первенство в Токио финальным в своей карьере, однако теперь его дальнейшие выступления остаются под вопросом.

На счету Баршима три золотые медали чемпионатов мира (2017, 2019, 2022), а также три награды Олимпийских игр — серебро в 2012 и 2016 годах и разделённое золото Игр-2020 вместе с Джанмарко Тамбери.

