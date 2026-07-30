Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук для Суспільне Кропивницький поделился мыслями о подготовке к чемпионату Европы-2026 по легкой атлетике.

«Я тренируюсь, получаю удовольствие. Готовлюсь к самому главному старту сезона. Хочется поднять наш флаг в Бирмингеме, получить удовольствие от соревнований, от этого процесса, атмосферы, прыжков, конкурентов и соперничества.

Когда кто-то прыгает 2,30-2,32 м с первой попытки, я понимаю, что у меня нет никаких вариантов – нужно прыгать с первой на следующую высоту».