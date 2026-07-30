Дорощук: «Хочется поднять украинский флаг на чемпионате Европы»
Известный украинский легкоатлет – о готовности к турниру в Бирмингеме
44 минуты назадПодписаться в
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук для Суспільне Кропивницький поделился мыслями о подготовке к чемпионату Европы-2026 по легкой атлетике.
«Я тренируюсь, получаю удовольствие. Готовлюсь к самому главному старту сезона. Хочется поднять наш флаг в Бирмингеме, получить удовольствие от соревнований, от этого процесса, атмосферы, прыжков, конкурентов и соперничества.
Когда кто-то прыгает 2,30-2,32 м с первой попытки, я понимаю, что у меня нет никаких вариантов – нужно прыгать с первой на следующую высоту».
Олег является действующим чемпионом Европы и мира в помещении, а также бронзовым призёром Евро под открытым небом.
Континентальное первенство пройдёт 10-16 августа в Бирмингеме, Великобритания.
Напомним, в июле Дорощук завоевал «золото» Бриллиантовой лиги в Монако.