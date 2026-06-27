Денис Седашов

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем традиционного турнира Мемориал имени Виталия Лонского. Соревнования прошли в Бердичеве.

Победным для украинца стал прыжок на 2.33 м. Этот показатель является новым лучшим результатом сезона в мире.

Второе место на соревнованиях занял Дмитрий Никитин, а тройку призеров замкнул Вадим Кравчук.

Мемориал Виталия Лонского-2026

1. Олег Дорощук (Кировоградская обл.) – 2,33 м

2. Дмитрий Никитин (Житомирская обл.) – 2,24 м

3. Вадим Кравчук (Львовская обл.) – 2,21 м

Напомним, в женском турнире победу одержала Ирина Геращенко.