Дорошчук выиграл Мемориал Лонского-2026
Легкоатлет одержал победу с результатом 2.33 м
около 2 часов назадПодписаться в
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем традиционного турнира Мемориал имени Виталия Лонского. Соревнования прошли в Бердичеве.
Победным для украинца стал прыжок на 2.33 м. Этот показатель является новым лучшим результатом сезона в мире.
Второе место на соревнованиях занял Дмитрий Никитин, а тройку призеров замкнул Вадим Кравчук.
Мемориал Виталия Лонского-2026
1. Олег Дорощук (Кировоградская обл.) – 2,33 м
2. Дмитрий Никитин (Житомирская обл.) – 2,24 м
3. Вадим Кравчук (Львовская обл.) – 2,21 м
Напомним, в женском турнире победу одержала Ирина Геращенко.