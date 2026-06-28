Владимир Кириченко

В Бердичеве прошел мемориал им. Лонского по прыжкам в высоту.

Победу одержал Олег Дорощук, установивший лучший результат сезона в мире – 2,33 метра. Он не смог установить личный рекорд, не реализовав три попытки на высоте 2,35 метра.

Украинец улучшил результат Яна Штефели (2,32 м), который был установлен в феврале. World Athletics ратифицировали рекордом сезона прыжок россиянина Даниила Лысенко на 2,33 в январе в Челябинске.

Ранее на победном для Дорощука ЧМ-2026 в помещении украинцу покорилась планка 2,30 м.

Напомним, Дорощук поделился эмоциями после триумфа на Мемориале имени Виталия Лонского в Бердичеве.