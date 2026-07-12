Денис Седашов

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук прокомментировал свой триумф на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. После победы спортсмен прибыл на внутреннее первенство во Львов, где в комментарии Суспільне Спорт поделился эмоциями от результата и рассказал о конкуренции с мировыми лидерами.

Легкоатлет отметил разницу в погодных условиях и признался, что стремился обновить личный рекорд.

Круто, но было жарко. В контрасте — сейчас у нас +20, а там было +32. Но прикольно. Стадион прикольный, зрители понравились, многие поддерживали. Да и прыгать с Мутазом [Баршимом] и Джанмарко [Тамбером] — всегда классно. 2.32 м — нормально, но 2.35 м — лучше. 2.32 м я уже прыгал, а еще 2.35 не прыгал. Да, [задачей в Монако] было прыгнуть 2.35 м, может немного выше. Олег Дорошчук

Дорощук установил рекорд сезона в мире: видео прыжка на турнире в Бердичеве.