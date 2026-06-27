Дорощук: «Сектор очень хороший, мне понравилось прыгать»
Олег сделал заявление после победы на домашнем турнире
около 2 часов назадПодписаться в
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук поделился эмоциями после триумфа на Мемориале имени Виталия Лонского в Бердичеве.
Лидер сборной Украины выиграл турнир с результатом 2.33 м, который стал новым лучшим показателем сезона в мире. Слова приводит Суспільне Спорт.
Эмоции улеглись сейчас, но были только позитивные. Сектор очень хороший, мне понравилось прыгать. Последняя попытка на 2.35 тоже была неплохой. Сейчас все эмоции прошли, надо отдохнуть, но все классно.
Кохан завоевал серебро на турнире Континентального тура в Загребе.