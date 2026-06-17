Денис Седашов

Украинские легкоатлеты Олег Дорощук и Артур Фельфнер вошли в заявку на этап Бриллиантовой лиги в катарской Дохе. Соревнования, которые изначально должны были состояться 8 мая, были перенесены на 19 июня из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Сообщает Суспільне Спорт.

Для Олега Дорощука старт в секторах для прыжков в высоту станет дебютным в текущем сезоне. Ранее украинец планировал выступить на этапе в Риме, но снялся с турнира из-за травмы.

Артур Фельфнер представит Украину в метании копья. Для него это будет первое появление на этапах Бриллиантовой лиги с сентября 2024 года.

Кохан завоевал золотую медаль на этапе Континентального тура в Эстонии.