Владимир Кириченко

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук проведёт свой первый старт в летнем сезоне на четвёртом этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Также в мужских прыжках в высоту будут соревноваться: Хемиш Керр (Новая Зеландия), Ву Саньхьок (Республика Корея), Ян Штефала (Чехия), Джувон Гаррисон, Таюс Вилсон (оба – США), Томохиро Шино (Япония) и Маттео Сиоли (Италия).

В марте Олег победил в мужских прыжках в высоту на ЧМ-2026 по лёгкой атлетике в помещении.

Этап Бриллиантовой лиги в Риме состоится 4 июня. Начало мужских прыжков в высоту – в 22:00.

Напомним, Юлия Левченко и Ирина Геращенко – в заявке этапа Бриллиантовой лиги в Сямэне.