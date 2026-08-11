Владимир Кириленко

На чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике завершилась квалификация в секторе мужских прыжков в высоту.

Олег Дорощук стал единственным украинцем, который вышел в финал — он показал результат 2,23 м со второй попытки.

Роман Петрук не взял высоту 2,15 м, Дмитрий Никитин — 2,19 м — они оба завершили соревнования.

Для попадания в финал необходимо было прыгнуть 2,26 м или войти в топ-12.

Также завершил свои соревнования бронзовый призер ЧМ-2025 Ян Штефала из Чехии, он остановился на отметке 2,19 — это 14-я позиция.

Финал турнира в мужских прыжках в высоту пройдет 14 августа, начало — в 22.00. Трансляция будет доступна на «Суспільне спорт».

Расписание выступлений украинцев на ЧЕ по легкой атлетике 11 августа: Кохан в финале, Дорощук стартует на турнире