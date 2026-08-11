Расписание выступлений украинцев на ЧЕ по легкой атлетике 11 августа: Кохан в финале, Дорощук начинает на турнире
Ткачук выступит в полуфинале континентального первенства
Михаил Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике.
Континентальное первенство в Бирмингеме. Трансляция запланирована на «Суспільне Спорт».
Расписание выступлений украинцев 11 августа:
12.33. Прыжки в высоту, мужчины, квалификация (Роман Петрук, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин)
12.45. Бег на 400 м с/б, женщины, полуфиналы (Виктория Ткачук, Алина Кишкина)
13.40. Бег на 110 м с/б, мужчины, квалификация (Олег Кукота, Дмитрий Багинский)
21.05. Прыжки с шестом, женщины, квалификация (Марина Килипко)
21.10. Метание молота, мужчины, финал (Михаил Кохан)
Напомним, Кохан с четвертым результатом вышел в финал чемпионата Европы-2026.
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