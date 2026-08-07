Представитель США установил лучший результат сезона в мире, опередив Дорощука.
Джувон Гаррісон / Фото - Х
Американский прыгун в высоту Джувон Харрисон установил новый лучший результат сезона в мире – 2,34 м.
Это произошло в Монако на турнире серебряной серии Континентального тура.
Харрисон на 1 см превзошел предыдущий лучший результат сезона в мире (2,33 м), который принадлежал украинцу Олегу Дорошчуку. Он установил его в июне на турнире в Бердичеве.
Соревнования стали этапом серии «What Gravity Tour», основанной катарцем Мутазом Баршимом.
«Серебряный» этап континентального тура, Монако. Прыжки в высоту, мужчины
1. Джувон Харрисон (США) – 2.34 м
2. Тайус Вилсон (США) – 2.30 м
3. Кристиан Фалокки (Италия) – 2.27 м
Ранее двукратный олимпийский чемпион обновил рекорд сезона-2026 в прыжках в длину.
Поделиться