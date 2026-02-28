Дорошчук выиграл золото в прыжках в высоту на Чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении.
Олег занял первое место с результатом 2.30 м
Фото: Getty Images
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал золотую медаль на чемпионате Украины по лёгкой атлетике в Киеве. Лидер сборной показал результат 2.30 м, уверенно заняв первое место.
Серебряную награду завоевал Владислав Лавский, прыгнувший на 2.21 м. Бронза досталась Роману Петруку с результатом 2.10 м — он обошел Кирилла Луценко и Вадима Кравчука благодаря меньшему количеству попыток.
