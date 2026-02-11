Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль на первом международном старте после возвращения из декретного отпуска.

На соревнованиях Золотого тура в помещении, проходивших в Белграде, Геращенко со второй попытки преодолела высоту 1,91 м, обновив свой личный рекорд сезона.

Победу одержала Ангелина Топич, которая в последней попытке взяла высоту 1,96 м, а Мария Вукович остановилась на 1,94, став серебряной призёркой.

