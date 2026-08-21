Владимир Кириченко

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике швед Арман Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне в мужских прыжках с шестом.

Дюплантис показал результат 6,21 м.

Арман пытался прыгнуть на 6,32 м и побить свой собственный мировой рекорд (6,31 м), но ему это не удалось.

Вторым с результатом 6,16 стал Эммануил Каралис. Впервые сразу два спортсмена преодолели эту высоту на одном соревновании Бриллиантовой лиги.

Бриллиантовая лига. Лозанна, Швейцария. Прыжки с шестом. Мужчины

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,21 м

2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,16 м

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,91 м

Дюплантис установил свой первый рекорд в 2020 году, прыгнув на 6,17 м. С тех пор он обновлял этот показатель 15 раз.

Напомним, Александр Онуфриев – в топ-5 чемпионата Европы, Александр повторил личный рекорд.