Владимир Кириченко

В норвежском Осло состоялся этап Бриллиантовой лиги.

В секторе для прыжков с шестом победил австралиец Кертис Маршалл. Он одержал вторую подряд победу на этапах Бриллиантовой лиги. Его результат – 5,82 м.

Вторым стал норвежец Сондре Гуттормсен – 5,72 м, третьим – американец Сэм Кендрикс (5,72 м).

Титулованный швед Арман Дюплантис пропускал этап в Осло.

Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия. Прыжки с шестом. Мужчины

1. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,82 м

2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,72 м

3. Сэм Кендрикс (США) – 5,72 м

Напоминаем, что Дюплантис на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме впервые с 2023 года проиграл соревнования по прыжкам с шестом – после серии из 40 побед подряд. Арман стал вторым, а победу одержал Маршалл.