Маршалл выиграл второй подряд этап Бриллиантовой лиги, у Дюплантиса появился соперник
Австралийский легкоатлет покорил Осло
около 1 часа назадПодписаться в
В норвежском Осло состоялся этап Бриллиантовой лиги.
В секторе для прыжков с шестом победил австралиец Кертис Маршалл. Он одержал вторую подряд победу на этапах Бриллиантовой лиги. Его результат – 5,82 м.
Вторым стал норвежец Сондре Гуттормсен – 5,72 м, третьим – американец Сэм Кендрикс (5,72 м).
Титулованный швед Арман Дюплантис пропускал этап в Осло.
Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия. Прыжки с шестом. Мужчины
1. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,82 м
2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,72 м
3. Сэм Кендрикс (США) – 5,72 м
Напоминаем, что Дюплантис на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме впервые с 2023 года проиграл соревнования по прыжкам с шестом – после серии из 40 побед подряд. Арман стал вторым, а победу одержал Маршалл.