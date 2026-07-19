Владимир Кириченко

Звездный шведский легкоатлет Арман Дюплантис не смог выиграть золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Двукратный олимпийский чемпион соревновался с повязкой на ноге и решил отказаться от прыжков на высоте 6,04 м.

Это его второе поражение за пять стартов этого сезона Бриллиантовой лиги – первое было в Стокгольме.

Первое место по попыткам занял американец Сэм Кендрикс.

Напомним, что шведский легкоатлет является действующим мировым рекордсменом в этой дисциплине. В марте 2026 года он покорил высоту 6,31 м и в пятнадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Бриллиантовая лига. Лондон, Великобритания. Прыжки с шестом. Мужчины

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,95 м

2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,95 м

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,95 м

4. Эммануил Каралис (Греция) – 5,95 м

Напомним, в июне Дюплантис выиграл золото Бриллиантовой лиги в Париже, установив рекорд этапа.