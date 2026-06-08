Дюплантіс впервые с 2023 года не смог выиграть турнир, его серия насчитывала 40 побед.
Дома шведу удалось покорить планку высотой 5.80 м
около 2 часов назадПодписаться в
Олимпийский чемпион Арман Дюплантис занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Ему удалось покорить только планку на отметке 5.80 м, после чего он дважды ошибся на 6,00 м и оставил свою третью попытку на 6,05 м, где также потерпел неудачу.
Дюплантис впервые с 2023 года проиграл соревнования по прыжкам в высоту с шестом. Его победная серия насчитывала 40 турниров подряд.
На Бриллиантовой лиге в Монако в июле 2023 года в последний раз Арман не одерживал победу на соревнованиях.
Бриллиантовая лига. Стокгольм, Швеция. Прыжки с шестом. Мужчины
1. Кертис Маршалл (Австралия) – 5.90
2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5.80
3. Баптист Тьерри (Франция) – 5.80
Напомним, в этом году Дюплантис переписал историю легкой атлетики, установив новый мировой рекорд – 6,31 метра.