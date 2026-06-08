Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион Арман Дюплантис занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Ему удалось покорить только планку на отметке 5.80 м, после чего он дважды ошибся на 6,00 м и оставил свою третью попытку на 6,05 м, где также потерпел неудачу.

Дюплантис впервые с 2023 года проиграл соревнования по прыжкам в высоту с шестом. Его победная серия насчитывала 40 турниров подряд.

На Бриллиантовой лиге в Монако в июле 2023 года в последний раз Арман не одерживал победу на соревнованиях.

Бриллиантовая лига. Стокгольм, Швеция. Прыжки с шестом. Мужчины

1. Кертис Маршалл (Австралия) – 5.90

2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5.80

3. Баптист Тьерри (Франция) – 5.80

Defeat for Duplantis!@mondohoss600 can't go higher than 5.80m and loses in the #DiamondLeague for the first time in three years.@kurtismarschall clears 5.90m to take a famous victory!#StockholmDL🇸🇪

📸 @GorczynskaMarta / Thomas Windestam pic.twitter.com/uwvB2XXuKm — Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2026

Напомним, в этом году Дюплантис переписал историю легкой атлетики, установив новый мировой рекорд – 6,31 метра.