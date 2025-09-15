Джефферсон-Вуден выиграла чемпионат мира-2025 с рекордом турнира
Американка впервые в карьере завоевала золото на планетарном форуме
Мелисса Джефферсон-Вуден / Фото - Japan Times
Американка Мелісса Джефферсон-Вуден выиграла забег на 100 м на чемпионате мира в Токио.
Она победила с результатом 10,61 с. Джефферсон-Вуден впервые в карьере стала чемпионкой мира в этой дисциплине.
Отметим, что американка установила рекорд чемпионатов мира.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Токио, Япония. Бег на 100 м. Женщины
1. Мелісса Джефферсон-Вуден (США) – 10,61 с
2. Тіна Клейтон (Ямайка) – 10,76
3. Жюльєн Альфред (Сент-Люсия) – 10,84
Напомним, американка Тара Девис-Вудголл с рекордом сезона выиграла чемпионат мира-2025.
