«Это 1 км от моего дома сейчас». Украинская легкоатлетка – о российском обстреле Харькова
Террористы продолжают уничтожать всё на своём пути
около 1 часа назад
Ирина Будзинская / Фото - Суспільне
Украинская легкоатлетка Ирина Будзинская отреагировала на российский ракетный обстрел Харькова.
«В соседнем доме у моих родителей была квартира, в которой я выросла. Это 1 км от моего дома сейчас».
Ирина специализируется на прыжках в длину — на прошлой неделе она впервые в карьере выиграла на международном турнире.
Напомним, позавчера российская ракета разрушила спортзал Сумского государственного университета.
