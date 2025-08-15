Владимир Кириченко

В пятницу, 15 августа, пройдет этап Бриллиантовой лиги в Силезии.

Украину в секторе женских прыжков в высоту представят Ярослава Магучих и Катерина Табашник.

Начало – в 16.40. Прямую трансляцию турнира смотрите на платформе Суспільне Спорт.

Для Табашник этот этап будет первым в сезоне.

Юлия Левченко находилась в заявке турнира, однако в настоящее время ее фамилия в списке отсутствует. 10 августа Юлия стала чемпионкой Украины в прыжках в высоту.

Также на турнире будут соревноваться австралийки Никола Олислагерс и Элинор Паттерсон.