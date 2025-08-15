Этап Бриллиантовой лиги в Силезии. Прыжки в высоту: Магучих и Табашник. Видеотрансляция
Левченко пропускает турнир
Ярослава Магучих / Фото - CNN
В пятницу, 15 августа, пройдет этап Бриллиантовой лиги в Силезии.
Украину в секторе женских прыжков в высоту представят Ярослава Магучих и Катерина Табашник.
Начало – в 16.40. Прямую трансляцию турнира смотрите на платформе Суспільне Спорт.
Для Табашник этот этап будет первым в сезоне.
Юлия Левченко находилась в заявке турнира, однако в настоящее время ее фамилия в списке отсутствует. 10 августа Юлия стала чемпионкой Украины в прыжках в высоту.
Также на турнире будут соревноваться австралийки Никола Олислагерс и Элинор Паттерсон.
