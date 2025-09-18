Магучих и Левченко пробились в финал ЧМ по прыжкам в высоту
Украинки взяли высоту 1.92 м
Фото: Getty Images
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко успешно прошли квалификацию на чемпионате мира по легкой атлетике и вышли в финал в прыжках в высоту.
Обе спортсменки взяли высоту 1.92 м, что обеспечило им места среди 16 сильнейших участниц.
Еще одна представительница Украины, Катерина Табашник, не смогла преодолеть решающую высоту и закончила борьбу на стадии квалификации.
Финал женских прыжков в высоту запланирован на воскресенье, 21 сентября.
