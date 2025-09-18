Денис Седашев

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко успешно прошли квалификацию на чемпионате мира по легкой атлетике и вышли в финал в прыжках в высоту.

Обе спортсменки взяли высоту 1.92 м, что обеспечило им места среди 16 сильнейших участниц.

Еще одна представительница Украины, Катерина Табашник, не смогла преодолеть решающую высоту и закончила борьбу на стадии квалификации.

Финал женских прыжков в высоту запланирован на воскресенье, 21 сентября.

