Ирина Геращенко прокомментировала Суспильне Спорт победу на командном чемпионате Украины:

Первые эмоции – это максимальная благодарность. И радость от того, что я могу прыгать, от того, что я снова в секторе. От того, что я вошла в зимний сезон после родов, рождения дочки, как и планировала.

Волнение началось еще вчера. Но это были очень классные, приятные ощущения, эмоции, мысли, с которыми также нужно было работать. Это все указывает на то, что я действительно на своем месте, и я сейчас занимаюсь тем, чем я живу. Поэтому было волнение, но это был тот адреналин, который помогал собраться и помогал прыгать сегодня. Это крутые ощущения.

Я настраивала себя на то, что я просто делаю свою работу. Я пришла делать работу, работать. Без лишних эмоций, без лишних мыслей: с холодной головой, с горячим сердцем. И максимально правильно технически выполнять свои прыжки. О результате не было ни одной (мысли). Как только (мысль) приходила, я сразу ее прорабатывала и не допускала дальше, чтобы она не перешла в эмоцию. Потому что, когда запускается эмоция, уже начинает реагировать тело. Мне это было не нужно. Я настраивала себя на собранность, на концентрацию, на радость от того, что я вообще могу сегодня прыгать, и просто на процесс «прыгать». Потому что… ну, это классно.

На самом деле я настраивала себя просто на то, что мне сейчас надо сделать технически правильный прыжок. И я понимала, что если мне удастся себя реализовать «по земле», как говорят, то над планкой также все получится. То есть одно перейдет в другое". И это был просто восторг от того, что мне удалось собрать себя, отбросить эмоции, собрать себя на правильную работу и показать ее сейчас в первой попытке. За это я себя очень хвалю.

Я надеюсь дальше только лучше, и больше, и выше.