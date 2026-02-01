Геращенко выиграла командный чемпионат Украины после декрета
Легкоатлетка завоевала золото с результатом 1.90 м
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко триумфально вернулась к соревнованиям после декретного отпуска, выиграв командный чемпионат Украины с результатом 1.90 м.
Для спортсменки это был первый старт с сентября 2024 года — весь прошлый сезон она пропустила из-за рождения ребенка.
Геращенко также пыталась покорить высоту 1.94 м, однако в этот раз ей высота не покорилась. Серебряной призёркой соревнований стала Оксана Окунева, а бронзу завоевала Ирина Бессмертная — обе спортсменки показали результат 1.80 м.
