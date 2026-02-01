Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко триумфально вернулась к соревнованиям после декретного отпуска, выиграв командный чемпионат Украины с результатом 1.90 м.

Для спортсменки это был первый старт с сентября 2024 года — весь прошлый сезон она пропустила из-за рождения ребенка.

Геращенко также пыталась покорить высоту 1.94 м, однако в этот раз ей высота не покорилась. Серебряной призёркой соревнований стала Оксана Окунева, а бронзу завоевала Ирина Бессмертная — обе спортсменки показали результат 1.80 м.

