Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что ассоциация не изменит свою позицию по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров во время войны против Украины. Слова приводит Суспільне Спорт.

Наша позиция не изменилась. Народ Украины знает позицию Международной федерации лёгкой атлетики, и мы её придерживаемся — это, на наш взгляд, отвечает наилучшим интересам спорта и его целостности.

Давление со стороны МОК? Я прошёл через много вызовов в жизни. Но я редко чувствую себя под давлением.