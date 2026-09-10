«Наша позиция не изменилась». В World Athletics ответили по поводу возвращения россиян и белорусов
Себастьян Коу отреагировал на позицию МОК относительно спортсменов из стран-агрессоров
Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что ассоциация не изменит свою позицию по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров во время войны против Украины. Слова приводит Суспільне Спорт.
Наша позиция не изменилась. Народ Украины знает позицию Международной федерации лёгкой атлетики, и мы её придерживаемся — это, на наш взгляд, отвечает наилучшим интересам спорта и его целостности.
Давление со стороны МОК? Я прошёл через много вызовов в жизни. Но я редко чувствую себя под давлением.
Магучих — вторая в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко — в топ-5.