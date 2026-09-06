«Не все вышло так, как я хотела»: Магучих прокомментировала серебро в финале Бриллиантовой лиги
Украинка поделилась эмоциями после второго места на турнире
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Слова приводит Суспільне Спорт.
Украинка завоевала серебряную награду, заняв второе место второй год подряд. Магучих не смогла преодолеть планку на высоте 2,01 метра с трех попыток. Победительницей турнира стала австралийка Элеанор Паттерсон, которая взяла эту высоту с третьей попытки.
Я не скажу, что была нервная, но почувствовала немного. Не все получилось, как я хотела, и технически не так. Но ничего, второе место финала Бриллиантовой лиги. Надо до конца прыгать, до конца выполнять свой разбег действительно, и тогда все будет здорово.
Дорощук разделил третью ступень с олимпийским чемпионом в финале Бриллиантовой лиги.